В Индии за день зафиксировали максимальные 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом

За неделю 43% всех заразившихся в мире пришлись на эту страну. Общее число заболевших в Индии превысило 19 миллионов. Ежедневные показатели заболеваемости с конца марта удваиваются приблизительно каждые две недели. Как отмечает Reuters, резкий всплеск заболеваемости в последние недели связан с тем, что власти отказались ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии местных выборов.
2021-05-01T20:32:24+03:00
2021-05-01T20:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 01 мая 2021
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