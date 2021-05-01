В Индии за день зафиксировали максимальные 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом

За неделю 43% всех заразившихся в мире пришлись на эту страну. Общее число заболевших в Индии превысило 19 миллионов. Ежедневные показатели заболеваемости с конца марта удваиваются приблизительно каждые две недели. Как отмечает Reuters, резкий всплеск заболеваемости в последние недели связан с тем, что власти отказались ограничивать массовые собрания и религиозные мероприятия в преддверии местных выборов.