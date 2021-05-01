Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус «иностранного агента»

Как сообщает признанное иноагентом интернет издание «Медуза», такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны с участием президента Владимира Путина, заместителя главы Совета Дмитрия Медведева, секретаря организации Николая Патрушева, кремлевских чиновников и ключевых министров. По словам собеседника «Медузы», «четкого списка» таких СМИ нет, но, в первую очередь, таковыми считаются СМИ с иностранным государственным финансированием. Другой источник, близкий к Совбезу, подтверждает, что на последнем совещании с членами Совета безопасности иностранные СМИ действительно обсуждались, но не в контексте их «блокады».
2021-05-01T20:31:41+03:00
2021-05-01T20:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 01 мая 2021
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