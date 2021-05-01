Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильна

Она находится под контролем президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает

секретариат Совбеза Киргизии. По его данным, по итогам рабочей встречи представителей министерств обороны двух стран й «создана совместная рабочая группа для контроля вывода сил и средств от границы на места постоянной дислокации. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля и вылилась в вооруженное противостояние военных двух стран.