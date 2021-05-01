В Вене начались переговоры по иранской ядерной проблеме

Участники переговоров в Вене по иранской ядерной проблеме приступили к составлению текста соглашения по возвращению страны в ядерную сделку. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, подробностей он не привел. В Вене сегодня прошел очередной раунд переговоров по возвращению Ирана и США в соглашение по иранской ядерной программе. Оно было заключено Тегераном и «шестеркой» международных посредников. В годы президентства Дональда Трампа США вышли из соглашения и восстановили

санкции против Ирана. После этого Тегеран также объявил, то больше не будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения.