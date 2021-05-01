Бишкек и Душанбе второй раз за три дня договорились о прекращении огня на совместной границе

Еще одно соглашение понадобилось для стабилизации ситуации на границе, где из-за спорной территории вспыхнул вооруженный конфликт, жертвами которого только в Киргизии стали более 30 человек. Первая договоренность между двумя странами о прекращении огня и отводе военных от границы была достигнута вечером 29 апреля. 1 и 2 мая объявлены в Киргизии траурными по погибшим во время пограничного конфликта.

Турция готова оказать помощь гражданам Киргизии, пострадавшим во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил по телефону своему киргизскому коллеге Руслану Казакбаеву Он также пообещал Содействие в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона Киргизии.