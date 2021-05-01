Французская полиция задержала 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже и предшествовавшей ей акции движения «Желтые жилеты». Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. человек. В нескольких городах, включая Лилль, Нант, Лион и Париж, шествия сопровождались беспорядками и стычками с полицией.
2021-05-01T19:38:21+03:00
2021-05-01T19:38:21+03:00
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19:38, 01 мая 2021
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