Французская полиция задержала 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации в Париже и предшествовавшей ей акции движения «Желтые жилеты». Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Первомайские демонстрации проходят во многих городах Франции. По оценкам властей, в них примут участие около 100 тыс. человек. В нескольких городах, включая Лилль, Нант, Лион и Париж, шествия сопровождались беспорядками и стычками с полицией.