МВД обяжет всех мигрантов получать единый электронный документ для длительного нахождения в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства. Предполагается, что документ, выдаваемый мигрантам, будет действовать в течение 10 лет, после чего его нужно будет заменить. По словам представителя ведомства, в электронном документе будет защищенном виде храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Перечень таких сведений уточнят в ходе подготовки соответствующего закона. Когда такие документы начнут вводить, не уточняется. Сейчас МВД разрабатывает соответствующие нормы. В марте МВД предложило обязать мигрантов регистрироваться в специальном электронном реестре. В том же месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий мигрантов проходить биометрический и медицинский контроль после приезда в Россию.
2021-05-01T19:38:02+03:00
2021-05-01T19:38:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 01 мая 2021
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