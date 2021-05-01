МВД обяжет всех мигрантов получать единый электронный документ для длительного нахождения в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы министерства. Предполагается, что документ, выдаваемый мигрантам, будет действовать в течение 10 лет, после чего его нужно будет заменить. По словам представителя ведомства, в электронном документе будет защищенном виде храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Перечень таких сведений уточнят в ходе подготовки соответствующего закона. Когда такие документы начнут вводить, не уточняется. Сейчас МВД разрабатывает соответствующие нормы. В марте МВД предложило обязать мигрантов регистрироваться в специальном электронном реестре. В том же месяце Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий мигрантов проходить биометрический и медицинский контроль после приезда в Россию.