Пять жителей Санкт-Петербурга подали заявления в СК о насилии со стороны сотрудников ОМОН во время разгона митинга

Пять жителей Санкт-Петербурга, участвующих в акции в поддержку Навального 21 апреля, подали заявления в СК о насилии со стороны сотрудников ОМОН во время разгона митинга. Об этом сообщает интернет издание «МБХ медиа» со ссылкой на одного из задержанных Вадима Заболотских. По его словам во время задержания силовики применили к нему и еще к четырем задержанным электрошокеры. К заявлению приложены медицинские документы, подтверждающие получение травм. Ответа СК пока не последовало. Накануне правозащитный проект «ОВД-инфо» подал обращение уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову с просьбой проверить силовиков на предмет превышения полномочий. Ответа городского омбудсмена тоже пока нет.