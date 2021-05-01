Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ставрополье будут доставлены на лечение в Москву

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП в Ставрополье, будут доставлены на лечение в Центр им. Бурденко и детскую больницу им. Пирогова в Москве. Как сообщает, Минздрав России, указание на этот счет дал глава ведомства Михаила Мурашко. В Москву пострадавшие будут доставлены самолетом МЧС. На трассе Светлоград-Ставрополь в пятницу большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей – участниц баскетбольной команды из Волгограда В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.