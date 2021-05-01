Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за прошлый год выросли более чем в 2,5 раза

Как следует из его декларации, он заработал свыше 380 млн рублей.

Еще в 2019 году доход Кадырова, согласно декларации, составлял чуть менее 150 млн рублей. А в 2018 году он, по официальным данным, достиг примерно 7,5 млн. Таким образом, за это время заработок главы Чечни вырос более чем в 50 раз. Как отмечает интернет-издание РБК, источники получения значительно большей суммы в его декларациях не указаны. Вместе с тем в документах за Кадыровым значатся два земельных участка общей площадью свыше 30 тысяч кв.м. и жилой дом площадью почти 2,5 тысячи кв.м. Доход его жены, напротив, снизился. В прошлом году он составил около 1,5 млн рублей.

Между тем в начале апреля интернет-издание «Проект» утверждало, что у Кадырова есть по меньшей мере две неофициальные жены, на одну из которых оформлены дорогие квартиры в Москве. Общую стоимость недвижимости авторы расследования оценили почти в 800 млн рублей, что, по их утверждениям, может говорить о значительно больших доходах главы Чечни, чем официально указанные суммы. Сам Кадыров, впрочем, публикацию не прокомментировал.

В Кремле ранее выразили мнение, что публикации СМИ о доходах чиновников не являются поводом для дополнительных проверок. Сведения антикоррупционных органов там назвали более достоверными.