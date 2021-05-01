В ближайшее время Киргизия и Таджикистан приступят к описанию совместной государственной границы

Как сообщает пресс-служба таджикского МИДа, решение принято на заседании правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы. Сегодня главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении огня и обоюдному отводу войск в места постоянной дислокации. По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали, по данным местных СМИ, от восьми до десяти граждан, более 90 ранены. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков.

Власти Киргизии сообщили о возвращении на родину 10 граждан страны, вывезенных в ходе пограничного конфликта на территорию соседнего Таджикистана. Об этом Сообщает киргизское агентство КАБАР со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства правительства Киргизии в Баткенской области. По ее данным, освобождение киргизских граждан стало результатом переговоров между главами граничащих между собой Баткенской и Согдийской областей.

Сегодня же власти Киргизии сообщили о возвращении на родину 10 граждан страны, вывезенных в ходе пограничного конфликта на территорию соседнего Таджикистана. Об этом Сообщает киргизское агентство КАБАР со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства правительства Киргизии в Баткенской области. По ее данным, освобождение киргизских граждан стало результатом переговоров между главами граничащих между собой Баткенской и Согдийской областей.

Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в интервью YouTube-каналу Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.