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19:05, 01 мая 2021

Адвокатская палата Петербурга направила в силовые ведомства обращение в защиту Ивана Павлова

Авторы обратили внимание, что следователи действовали вопреки требованиям закона и Конституционного суда.

Оперативники, которые проводили обыск у главы правозащитной организации «Команда-29» Ивана Павлова, изъяли документы, которые содержат адвокатскую тайну, хотя позиция Конституционного суда предписывает силовикам исключить такие действия. Об этом идёт речь в заявлении, которое Адвокатская палата Петербурга направила главам ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры России. Ранее Павлов рассказал прессе, что при обыске у него забрали практически всё досье по делу журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в нарушении государственной тайны. Авторы заявления утверждают, что, цитата по агентству ТАСС, «Адвокатское сообщество не может смириться с откровенно противозаконной практикой следственных властей», — к.ц. В Адвокатской палате Петербурга уверены, что эту позицию поддержат все адвокаты России. В Федеральной палате уже выразили готовность содействовать Павлову, если он обратится за помощью.
Петиция в защиту Павлова на портале change.org собрала более четырёх тысяч голосов.


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