NASA приостановило контракт со SpaceX на доставку астронавтов на Луну

Причиной стала жалоба конкурентов. Компания Илона Маска выиграла трех-миллиардный контракт на создание посадочного модуля в рамках программы «Артемида». Помимо SpaceX, в конкурсе участвовали компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics. Проигравшие конкурс, опротестовали это решение в Счетной палате США. Blue Origin заявила, что NASA позволило SpaceX внести изменения в свою заявку, не предоставив ей такую же возможность. Также компания Безоса считает, что контракт расширяет «монополистический» контроль SpaceX в освоении космоса. Счетная палата, как ожидается, вынесет решение не позднее 4 августа.