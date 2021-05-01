NASA приостановило контракт со SpaceX на доставку астронавтов на Луну

Причиной стала жалоба конкурентов. Компания Илона Маска выиграла трех-миллиардный контракт на создание посадочного модуля в рамках программы «Артемида». Помимо SpaceX, в конкурсе участвовали компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics. Проигравшие конкурс, опротестовали это решение в Счетной палате США. Blue Origin заявила, что NASA позволило SpaceX внести изменения в свою заявку, не предоставив ей такую же возможность. Также компания Безоса считает, что контракт расширяет «монополистический» контроль SpaceX в освоении космоса. Счетная палата, как ожидается, вынесет решение не позднее 4 августа.
2021-05-01T18:37:48+03:00
2021-05-01T18:37:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831546-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:37, 01 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений»...