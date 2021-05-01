Чиновница на Камчатке, призывавшая не тратить энергию на «сброде» и «токсичных людей», уволилась

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18:37, 01 мая 2021
Как сообщается на сайте «Камчатка-Информ», министр туризма края Наталия Максименко написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Скандальный пост в Инстаграме Максименко появился в январе. В середине апреля губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил Максименко выговор из-за коррупционного скандала вокруг подведомственного ей туристического инфоцентра. Руководителя центра заподозрили в незаконной выдаче себе премий. Максименко — финалистка всероссийского конкурса «Лидеры России».
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