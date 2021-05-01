В МИД Швеции российскому послу выразили протест против введения санкций против шведского подданного

В Стокгольме считают, что в отличие от введённых ЕС санкций против России, меры, принятые Россией — произвольные, их юридические основания — сомнительные. Кроме того, они — политически мотивированные. Накануне МИД РФ объявил о запрете на въезд на российскую территорию ряда граждан стран ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС санкций в отношении 6-ти российских граждан.
2021-05-01T18:34:38+03:00
2021-05-01T18:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 01 мая 2021
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