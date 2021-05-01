В МИД Швеции российскому послу выразили протест против введения санкций против шведского подданного

В Стокгольме считают, что в отличие от введённых ЕС санкций против России, меры, принятые Россией — произвольные, их юридические основания — сомнительные. Кроме того, они — политически мотивированные. Накануне МИД РФ объявил о запрете на въезд на российскую территорию ряда граждан стран ЕС в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС санкций в отношении 6-ти российских граждан.