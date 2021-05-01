Сразу в нескольких французских городах проходят задержания участников первомайских демонстраций

Людей разгоняют в том числе и с помощью спецсредств.

Колонны людей под красными флагами различных политических объединений и профсоюзов собираются во многих больших городах Франции. Так, в Марселе жандармерия насчитала 3500 участников демонстрации, а в Нанте порядка трёх тысяч семисот. Ранее организаторы выступлений отмечали, что уличные акции должны сегодня пройти примерно в трехстах населённых пунктах.

Самая большая – в столице. Участники демонстрации сформировали колонну у площади Республики, но далеко от неё уйти не удалось, потому что начались столкновения с полицией. Представители правоохранительных органов пояснили, что им пришлось задержать некоторых сторонников радикально левых движений, которые кидали в людей в форме бутылки и петарды. Французский телеканал BFM опубликовал запись, на которой видно, как на парижских улицах люди в черных масках и капюшонах кидают в сторону полицейских дымящиеся шашки. Жандармы использовали против этих людей слезоточивый газ.

1 мая считается во Франции выходным. Демонстрации проходят в этот день каждый год. Некоторые люди выходили и в прошлом году, несмотря на строгие запреты, связанные с пандемией.