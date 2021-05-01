Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова объявила голодовку

Ее обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсетях. Она требует, чтобы судебный процесс по ее делу проходил в открытом режиме.

В своей первой за 8 месяцев публикации, которую Цветкова разместила в аккаунте своей матери в Фейсбуке, она обвиняет государство в том, что оно не ведет себя по отношению к художнице честно. Она отметила, что уголовное разбирательство длится уже несколько лет, а заседания проходят раз в месяц. От государства Цветкова требует «быть мужиком» и дать возможность защищаться всеми законными методами, а также либо осудить, если, как она выразилась, «таков заказ», или оправдать. Последние два года ЛГБТ-активистка называет украденными из жизни.

Не понимает, по какой причине слушания проходят в закрытом режиме, и мать Цветковой Анна Ходырева – об этом она сказала в интервью «Эху».

В ноябре 2019 года Цветкову обвинили в распространении порнографии из-за сообщества в соцсетях, где она выкладывала рисунки женских тел. Художница утверждает, что смысл проекта – снять табу с женской физиологии. Тем не менее, следствие сочло рисунки порнографией, которая распространялась, в том числе, среди несовершеннолетних. Несколько месяцев Цветкова провела под домашним арестом.

Цветковой грозит до 6 лет заключения. Ряд правозащитных организаций просили прекратить ее уголовное преследование.