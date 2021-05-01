Число россиян, умерших от Covid-19, в марте, по данным Росстата, снизилось на 4% по сравнению с февралем

Общее количество умерших с COVID-19 в стране за время пандемии достигло почти 250 тыс. Расхождение с данными оперативного штаба, который сообщает о более 110 тыс. летальных исходов от коронавируса в ведомстве объясняют различными методиками подсчета.

Независимый демограф Алексей РакшА считает, что ещё рано говорить о третьей волне коронавируса в России. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Ракша надеется, что демографическая ситуация придёт в норму через пару лет, несмотря на то, что коронавирус усугубил её.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова называет ситуацию с коронавирусом в России стабильной, но предупреждает, что она может осложниться, если россияне перестанут соблюдать меры предосторожности во время майских праздников.