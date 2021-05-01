В Томске полиция задержала 20 человек, включая художников, которые устроили шуточную акцию по случаю первого мая

В руках музыкальные инструменты, кисти и краски и даже ящики с рассадой. Необычные костюмы, при этом никаких никаких политических лозунгов, только абстрактные, по аналогии с новосибирской акцией «Монстрация». К примеру: «Стань святым или умри пытаясь». Участники творческого объединения художников «Котельная» и другие жители Томска попытались весело пройти по городу. На ходу люди играли на гитаре и баяне и пели, рисовали, кто-то даже успел высадить растения на клумбе. Возле ещё одной водили хоровод. Полиция, впрочем, довольно быстро остановила перформанс, посчитав его несогласованным митингом. Хотя люди ничего не скандировали. 20 человек забрали в отделение. Издание tayga info приводит диалог полицейских, на вопрос одного, за что молодые люди были задержаны, другой отвечает, что этого не знает и не понимает. Полицейским как следует из его слов начальство ничего не объяснило. Парней и девушек после того как они написали объяснительные отпустили, протоколов на них не составили, сообщает томское агентство ТВ-2.

Агентство РИА «Новости» передаёт, что участники акции помадой раскрасили бюст Пушкина. Молодые люди отметили, что никакого ущерба это памятнику не нанесло, поскольку помаду можно легко стереть.