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18:03, 01 мая 2021

Руководители госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о полном прекращении огня

Руководители госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о полном прекращении огня на границе двух государств. Об этом сообщил глава силового ведомства Киргизии Камчыбек Ташиев.

Его таджикский коллега Саймумин Ятимов утверждает, что разногласий у жителей пограничных территорий нет.

28 апреля у между киргизами и таджиками в районе водозабора «Головной» в Баткенском районе Киргизии возник конфликт, на следующий день переросший в вооруженное столкновение противостояние с участием силовиков двух стран. В итоге стороны договорились прекратить огонь и отвести войска на места прежней дислокации, однако бои продолжались до 1 мая. В Киргизии сообщали об обстрелах таджиками жилых домов. По последним данным, с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями траура. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана, по сообщениям местных СМИ, стали от восьми до десяти человек, более 90 ранены. Официальных данных от Душанбе не поступало.

Стороны конфликта в эти минуты осматривают расположение сил на границе, после чего начнут их отвод. Об этом сообщила пограничная служба Киргизии. Ситуацию там назвали относительно стабильной. Глава республики днём договорился по телефону с таджикским коллегой о полном прекращении огня на границе. Власти Киргизии сообщили о возобновлении движения транспорта через пограничные пункты, таджикская сторона этого пока не подтвердила. Отметим, ещё несколько часов назад обстановка на границе была довольно напряжённой. Киргизские СМИ сообщили об обстреле одного из приграничных сёл и стягивании к границе военной техники с противоположной стороны. По их данным таджикские военные открыли огонь по домам киргизов, расположенных в Баткенской области. Жителей оттуда заранее эвакуировали. Таджикская сторона отрицает причастность к обстрелу. Всего за период конфликта, которые длится несколько дней, из приграничных районов были эвакуированы больше 50-ти тысяч киргизов — в основном детей, женщин и стариков, цитата «Интерфакс» пресс-службу областной администрации. В столице Киргизии Бишкеке сегодня прошёл митинг перед домом правительства. На него по разным оценкам вышло от двухсот до пятисот человек.

Люди требовали выдать оружие для защиты границы. Митингующие также добивались, чтобы к ним вышел президент. Плакаты в руках у участников акции говорили о том, что они готовы защищать родину, если им дадут оружие. Совет безопасности Киргизии назвал требования участников митинга невыполнимыми. Ситуация на границе двух республик обострилась в среду. Всё началось с конфликта между жителями приграничных сёл двух стран в районе водораспределительного пункта, на который претендуют обе стороны. Днём позже произошло столкновение между военными Киргизии и Таджикистана. Последние, как уверяют киргизы, применяли пулемёты, миномёты и военные вертолёты. В ходе конфликта есть погибшие и раненые с обеих сторон. В Киргизии выходные дни объявлены траурными.

Организация договора о коллективной безопасности предложила содействие в урегулировании конфликта, но Киргизия отказалась. Позиция Таджикистана по этому вопросу неизвестна.

Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и
готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в интервью YouTube-каналу Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что урегулирование конфликта между Киргизией и Таджикистаном зависит от личных инициатив президентов двух стран.

Душанбе и Бишкек в ближайшее время приступят к описанию границы, сообщает ТАСС.



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