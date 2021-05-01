Спортивные издания Sports.ru и «Чемпионат» объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА

Это произошло после того, как клуб отказал в аккредитации журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову. Журналисты изданий не пойдут на матч ЦСКА с «Уфой», который состоится 1 мая, а также не будут писать новостей о клубе за исключением сообщении о результатах матчей с участием армейцев. Панкову 26 апреля он опубликовал текст, в котором раскритиковал ЦСКА и его руководство за слабую игру. На следующий день ЦСКА выпустил заявление с обвинением «ряда журналистов и провокаторов» в нагнетании ситуации и создании негативного фона вокруг клуба