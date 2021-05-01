Минобороны выделило 65 млн руб. на организацию концерта и «Марафона памяти»

Соответствующий тендер интернет издание «МБХ медиа» нашло на портале госзакупок. Закупки Минобороны проходят в закрытом режиме. О мемориальных мероприятиями известно только, что они должны пройти на территории парка Патриот перед Главным храмом вооруженных сил.
2021-05-01T17:37:11+03:00
2021-05-01T17:37:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:37, 01 мая 2021
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