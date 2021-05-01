Адвокатская палата СПБ направила главам СК, ФСБ и Генпрокуратуры заявление в связи с задержанием адвоката Павлова

Как передает ТАСС, палата , в частности, протестует против изъятия у Павлова в ходе обыска материалов содержащих адвокатскую тайну. Адвокатское сообщество называет это откровенно противозаконной практикой следственных властей. Адвокатская палата уверена, что ее позиция будет поддержана всеми адвокатами России. Федеральная палата адвокатов России ранее также выразила готовность помочь Павлову, если он обратится к ним. В поддержку Павлова на платформе change.org опубликована петиция с требованием освободить адвоката. Ее подписали более 4 тысяч человек
2021-05-01T17:33:35+03:00
2021-05-01T17:46:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2831512-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 01 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений»...