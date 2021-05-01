Накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

К вечеру частицу огня доставят в Москву, в Храм Христа спасителя, где состоится пасхальное служение, которое проведет патриарх Кирилл.

Накануне Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег «больших и малых начальников» от перехода к тирании. С таким заявлением он выступил в своем пасхальном послании. По словам патриарха Кирилла, на пути к церкви у верующих есть «множество преград и соблазнов», в том числе «соблазн властью».