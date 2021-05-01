Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении огня в приграничных районах

Несколько дней назад там вспыхнул конфликт, связанный с территориальными спорами между двумя странами.

По итогам состоявшихся переговоров между главами спецслужб Киргизии и Таджикистана оба заверили, что будут стремиться к мирному урегулированию ситуации вокруг водозабора «Головной». Они также подчеркнули, что речь будет идти и об отводе войск с общей границы в места постоянной дислокации. Как передает агентство ТАСС, для контроля за этим процессом будет создана рабочая группа.

Между тем на фоне обострения вооруженного конфликта свою помощь в урегулировании предлагали в Организации Договора о коллективной безопасности. Однако власти Киргизии уверяют, что необходимости в этом уже нет, передает агентство «Интерфакс». Впрочем, в Бишкеке несколько сотен жителей утверждали, что готовы поехать в зону конфликта, и требовали дать им оружие. Совет безопасности Киргизии на это ответил, что такие требования невыполнимы, и предложили собравшимся самим поехать в военкоматы. Как утверждается, несмотря на то, что к месту акции приехали предназначенные для этого машины, многие люди предпочли продолжить митинг.

Обострение между жителями приграничных сел Киргизии и Таджикистана произошло на фоне неопределенности статуса территории вокруг водозабора «Головной». Граница там до сих пор официально не проведена. В четверг в районе произошли столкновения между военнослужащими двух стран с применением тяжелых вооружений.