Посол России вызван в МИД Швеции в связи с санкциями Москвы в отношении чиновников ЕС.

Как сообщает Франс Пресс, посол был вызван, чтобы «выразить протест в связи с мерами России. МИД Швеции считает, что «в отличие от санкций ЕС российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы. Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран ЕС и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в страну. На Смоленской площади назвали это ответом на запрет шести гражданам России въезда на территорию Евросоюза.
2021-05-01T16:36:15+03:00
2021-05-01T16:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 01 мая 2021
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