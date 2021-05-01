Посол России вызван в МИД Швеции в связи с санкциями Москвы в отношении чиновников ЕС.

Как сообщает Франс Пресс, посол был вызван, чтобы «выразить протест в связи с мерами России. МИД Швеции считает, что «в отличие от санкций ЕС российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы. Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран ЕС и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в страну. На Смоленской площади назвали это ответом на запрет шести гражданам России въезда на территорию Евросоюза.