В Иркутской области задержаны два местных жителяй по подозрению в публикации фото «нацистских преступников»

Фото «нацистских преступников» было опубликовано на сайте «Бессмертного полка» год назад.

По данным регионального управления СК, задержанным 17 и 32 года. Их обвиняют по статье о реабилитации нацизма. Телеканал РЕН уточняет, что подозреваемые загрузили на сайт «Банка Памяти» фото генерала Андрея Власова , чтобы оно транслировались во время акции «Бессмертного полка».