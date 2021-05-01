В Ставропольском крае задержан водитель, вероятно виновный в автокатастрофе, в которой погибли пять детей

В Ставропольском крае задержан водитель, по чьей, как полагают в СК вине, произошла автокатастрофа, в которой погибли пять детей. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении транспортной компании, которая оказала не отвечающие требованиям транспортные услуги, проводятся следственные действия. 30 апреля на автодороге «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей из Волгограда на соревнования в Черкесск. Всего в салоне ехали 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали. В Волгоградской области 3 мая объявлено траурным днем.
2021-05-01T16:33:02+03:00
2021-05-01T16:38:20+03:00
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16:33, 01 мая 2021
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