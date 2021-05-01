Руководители госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали соглашение о полном прекращении огня на границе двух государств.

Об этом сообщает киргизское информагентство АКИ-пресс. Между тем, организация ОДКБ, в которой участвуют обе страны, готова оказать помощь в мирном разрешении конфликта на границе в случае их обращения с соответствующей просьбой. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. По его словам, «конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем». Киргизия от помощи ОДКБ уже отказалась. 28 апреля между местными жителями двух стран в районе водораспределительного пункта «Головной» возник конфликт, который на сл. день перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По последним данным, с киргизской стороны 173 человека пострадали, погибли 34. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями траура. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана, по сообщениям местных СМИ, стали от восьми до десяти человек, более 90 ранены. Официальных данных от Душанбе не поступало. .