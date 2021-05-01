Минувший апрель в Москве вошел в тройку самых дождливых за последние 70 лет

Как сообщает сайт «Метеоновости», на главной столичной метеостанции ВДНХ в прошедшем месяце зафиксировали 89,5 миллиметров осадков – это свыше 200% от месячной нормы.

За все время наблюдений в этом списке лидирует апрель 1888 года – тогда в столице выпало почти 99 мм осадков.