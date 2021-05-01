ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова объявила голодовку с требованием сделать ее процесс открытым

Как рассказала «Эху» мать художницы, Анна Ходырева, ее дочь также призывает не затягивать разбирательство.

Ходырева также напомнила о требовании ее дочери допустить на процесс общественного защитника.

Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в социальной сети «ВКонтакте». Следствие по делу идет уже второй год. Недавно суд начал рассматривать дело по существу, но заседания проходят не чаще раза в месяц. Долгое время активистка находится под подпиской о невыезде.