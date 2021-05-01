В Иерусалиме празднуют схождение огня, который христиане считают благодатным

Позже его развезут по 11-ти разным странам.

Под звон колоколов и восторженные возгласы толпа с зажжёнными свечами вышла из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Верующие считают этот огонь символом воскресение Иисуса Христа. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь и служителям Греческой церкви и представителям других конфессий. Они зажгли от него связки из 33-ёх свечей.

Из-за эпидемии коронавируса количество участников было ограничено. Прийти разрешили только двум с половиной тысячам человек, причем паломников из других стран обещали не пускать.

Агентство ТАСС сообщает, что огонь уже передали дипломатам из России, которые направляются с ним в аэропорт. Через несколько часов его должны будут спецрейсом доставить в Москву. Ожидается, что по приезду, его привезут в Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение – оно начнётся в десять вечера. Позже огонь начнут раздавать и в пятнадцати других столичных храмах.

Этот огонь доставляют в Россию перед Пасхой с 1992-ого года. На этот раз из-за эпидемии организаторы не будут проводить по этому случаю массовую встречу в аэропорту.