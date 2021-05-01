Италия возобновила выдачу туристических виз в Москве

Подать документы смогут только граждане, уже имевшие визы. Причем пока речь идет о путешественниках, срок действия виз которых истек в 2020 или 2021 годах. Об этом говорится на сайте Генерального консульства.

Из всех стран Шенгенского соглашения сейчас россияне могут летать только в Грецию или на Кипр. Власти Италии и ряда других стран, для которых туризм является значимой отраслью экономики, ранее уже допускали открытие границ для туристов не из Евросоюза.