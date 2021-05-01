На станции метро «Арбатская» погибла женщина

По неизвестным причинам она упала на рельсы под прибывающий поезд. Спасти ее не удалось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Для поднятия тела погибшей службам пришлось отключать ток. Агентство называет произошедшее несчастным случаем. В столичном департаменте транспорта инцидент подтвердили. Сейчас движение поездов на участке между «Киевской» и «Курской», прерванное из-за ЧП, уже восстановлено.