Минобороны, по подсчетам «МБХ медиа», проведет концерт на территории храма в парке «Патриот» за 65 миллионов рублей

Тендер на организацию мероприятия и «Марафона памяти», посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, интернет-издание обнаружило на сайте госзакупок. Поскольку информация о контрактах ведомства носит закрытый характер, детали задания, которое должен будет выполнить подрядчик, остаются неизвестными.

Главных храм Минобороны построили в Подмосковье в мае прошлого года. Утверждается, что его возвели на пожертвования. Фонд «Воскресенье», который собирал деньги, отчитался о пожертвованиях на сумму более 3 миллиардов рублей.