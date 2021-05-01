В Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом в Крыму назвали нестабильной

Признаков снижения заболеваемости в регионе пока нет, отметила глава местного управления ведомства Наталья Пеньковская. Согласно официальной статистике полуостров вернулся к цифрам конца октября, — цитирует чиновницу агентство РИА «Новости». На этом фоне власти решили отменить массовые мероприятия, а акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-формат. В регионе также отказались от первомайской демонстрации.

При этом Крым продолжает принимать туристов. За первые четыре месяца а местных курортах отдохнули более миллиона человек.