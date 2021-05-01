Бишкек и Душанбе договорилось о полном прекращении огня

Об этом со ссылкой на власти пишут местные СМИ. Движение через границу на том фоне уже возобновилось. Кроме того, по сообщению киргизского Госкомитета нацбезопасности, подписанное соглашение подразумевает отвод войск.

По последним данным, в ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, еще свыше 200 пострадали. Столкновения, в которые перерос приграничный спор, продолжались несколько дней. В Киргизии сегодня и завтра объявлен траур.