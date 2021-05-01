NASA приостановило контракт с SpaceX на доставку астронавтов на Луну. Причиной стали жалобы других компаний – Blue Origin и Dynetics, также претендовавших на контракт. В частности, конкуренты отмечают, что не успели скорректировать заявку после того, как бюджет миссии был урезан и указывают на то, что фирму Илона Маска выбрали из-за самой низкой стоимости. Соглашение приостановлено до окончания рассмотрения жалоб, которое может занять до трех месяцев.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров считает, что NASA специально выбрали проект Space X как самый дешёвый.

Егоров добавил, что обсуждения в инстанциях выше NASA уже начались.

Контракт, о котором идет речь, был заключен в середине апреля. За почти 3 миллиарда долларов SpaceX должна создать посадочный модуль для высадки астронавтов на спутник земли в рамках программы «Артемида».