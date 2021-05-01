Петербургские коммунисты не вышли на первомайское шествие в центре города. Они отправились на другие мероприятия, поскольку Смольный не согласовал традиционные акции.

Петербургское отделение КПРФ призвало своих сторонников отправиться на шествие за пределы города. Им предложили присоединиться к акции коммунистов Ленинградской области, которую согласовали во Всеволожске. Напомню, Смольный уже второй год не согласовывает уличные акции из-за коронавирусных ограничений. Однако в прошлом году КПРФ всё-таки провели возложение цветов у крейсера «Аврора». Мероприятие собрало несколько сотен человек. Другие партии тоже получили отказы. Члены ЛДПР хотели пройти по Невскому проспекту, но ограничились автопробегом, который не требует согласования. Отделение партии «Коммунисты России» проведёт маёвку-пикник в одном из парков. Другие партии мероприятий не планируют.

Петербургские профсоюзные объединения также не вышли на шествие, а провели первомайскую перекличку в интернете.