В марте, по подсчетам Росстата, в России умерло почти 24 тысячи человека с коронавирусом. В 15 тысячах случаев инфекция зафиксирована как основная причина, в 2,5 тысячах случаев она предполагается, как основная, но не подтверждена лабораторно. У полутора тысяч человек заболевание спровоцировало осложнения других болезней. Как утверждается, у почти 5 тысяч пациентов коронавирус на наступление смерти не повлиял.

Всего в прошлом месяце умерли более 190 тысяч человек – на четверть больше, чем в марте прошлого года. Судя по данным Росстата за все время эпидемии в России умерли около 250 тысяч человек с коронавирусом.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что ещё рано говорить о третьей волне коронавируса в России. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Ракша надеется, что демографическая ситуация придёт в норму через пару лет, несмотря на то, что коронавирус усугубил её.