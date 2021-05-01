США объявили о создании Китаем и Россией оружия, способного уничтожить спутники. Космос, по словам командующего американскими Космическими силами, уже стал такой же областью боевых действий, как море, воздух или земля. Об этом пишет газета The Washington Post. Военные уверяют, что цель Космический сил – не участвовать в конфликтах, которые начинаются или распространяются в этой области, а сдерживать их.

Вашингтон уже называл Пекин и Москву главными угрозами в космосе. В частности, спецслужбы настаивали, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие и содержит большую группировку аппаратов на орбите для разведки, коммуникации и навигации.