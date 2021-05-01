Президент подписал закон о запрете государственным служащим иметь иностранное гражданство. Как отмечает газета «Коммерсант», изменения внесут в 25 федеральных законов. Согласно закону, ограничения распространяются на должности, подразумевающие оформление допуска к государственной тайне. Кроме того, документ обязывает служащих извещать руководство об утрате российского гражданства или приобретения гражданства другой страны или вида на жительства в ней.

Ограничения не распространили на жителей Крыма, которые не могут оформить отказ от украинского паспорта.