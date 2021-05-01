Мигрантов обяжут получать единый документ для пребывания в России. Предполагается, что сведения об иностранном гражданине будут храниться в электронном виде, перечень самих данных, а также процедуру оформления и выдачи уточнят позже – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД.

В конце апреля ведомство заявило о планах ввести электронный патент для трудовых мигрантов. За месяц до этого в МВД говорили, что в России появится электронная регистрация мигрантов. Еще в прошлом году газета «Коммерсант» писала о намерении правительства разработать платформу для их учета и оповещения.