Двух жителей Иркутской области задержали за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Мужчины 17 и 32 лет обвиняются в реабилитации нацизма, пишет сайт «Медизаона» со ссылкой на региональный следственный комитет. Портрет советского военачальника, который во время Великой отечественной войны перешёл на сторону врага, оба в прошлом году загрузили на сайт «Банк памяти».

Акция ранее прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Организаторы рассказывали, что пользователи публиковали изображения персонажей мультфильмов или известных нацистов в советской форме.

По нескольким делам о реабилитации нацизма уже вынесены приговоры – условные сроки, штрафы и обязательные работы.