На Камчатке уволилась чиновница, которая призывала не обращать внимание на «энергетических вампиров и прочий сброд»

В Камчатском крае уволилась чиновница, которая в «Инстаграмме» призывала не обращать внимание на «энергетических вампиров и прочий сброд». Эта публикация вызвала тогда волну негативных комментариев.

Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Об этом сайту «Камчатка-информ» рассказали сразу несколько источников в региональном правительстве. Почему она приняла такое решение – не известно. Эту информацию чиновники еще не комментировали. Тем временем на официальном-интерне-портале местного правительства сказано, что эту должность уже предложили главе «Камчатского выставочно-инвестиционного центра» Владимиру Русанову.

Министр культуры в прошлом году получила выговор от губернатора. Поводом стал коррупционный скандал в одном из подведомственных организаций – главу Камчатского туристского информационного центра заподозрили в незаконной выдаче многомиллионных премий.

Через несколько месяцев после этого, министр Наталия Максименко написала у себя в «Инстаграмме» пост с призывом не тратить энергию на энергетических вампиров, негативные мысли и на токсичных людей. Позже она пояснила, что главный посыл сообщения был мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, но отметила, что каждый человек вправе понимать и трактовать эти слова по-своему.

Наталия Максименко была суперфиналисткой конкурса «Лидеры России». Должность министра культуры она получила в результате отбора, который проводил губернатор. На этот пост тогда претендовали 67 человек.