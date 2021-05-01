Сотрудники завода в Оренбургской области потребовали отставки руководства после гибели рабочего. Прямо во время поминок они начали жаловаться на бесчеловечные условия труда.

Изначально никакой акции протеста на Медногорском медно-серном комбинате не предполагалось. Рабочие пришли почтить память 24-летнего рабочего и отца троих детей Дениса Отвалова, которого убило обрушившимися конструкциями цеха. Но, как передает интернет-издание Znak.com, уже совсем скоро происходящее переросло в стихийный митинг, в котором участвовало 80 человек.

Работники металлургического цеха Медногорского комбината утверждают, что уже 4 года трудятся в ужасных условиях: оборудование изношено и смертельно опасно, а гибель Отвалова – уже третья на предприятии за последнее время. Руководство, по словам рабочих, практикует лишение премий, штрафы, переработки, увольнения и хамство. Профсоюзы и трудовые инспекции, в свою очередь, закрывают глаза на происходящее, потому что связаны с администрацией завода.

Теперь рабочие требуют отстранения директора Медногорского комбината и хотят обратиться в следственные органы. В руководстве самого завода отрицают увольнение сотрудников, но при этом на вопросы об условиях труда пока не ответили.

Сам митинг прошел в присутствии полицейских, но акция обошлась без задержаний.