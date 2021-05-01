В Иерусалиме сошел благодатный огонь. В храме Гроба Господня сейчас, по данным местной полиции, находятся порядка 2,5 тысяч паломников. Как отмечает агентство ТАСС, на церемонию допустили только тех, кто предъявил справки об отсутствии коронавируса или «зеленый паспорт» вакцинации. Введенные ограничения связаны с эпидемией коронавируса.

Схождения огня, которое верующие считают чудом и называют благодатным, происходит в Иерусалиме каждый год в канун Пасхи.