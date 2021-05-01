В Индию, которая столкнулась с невиданным ранее ростом числа зараженных коронавиурсом, доставили партию «Спутника»

В Индию, которая столкнулась с невиданным ранее ростом числа зараженных коронавиурсом, доставили первую партию вакцины «Спутник». Об этом сообщают российские государственные агентства. Сколько конкретно доз получила страна не говорится.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных, однако стремительно догоняет по этому показателю США. За прошедшие сутки в стране зафиксировано более 400 тысяч новых инфицированных. Это максимальный показатель за все время пандемии для любого государства. Всплеск заболеваемости в стране фиксируют последнюю неделю. В городах переполнены больницы и крематории. Власти называют происходящее «штормом».

Мировое сообщество направляет в Индию медицинскую помощь.

Свою помощь Дели в виде вакцин и противовирусных направили уже около 40 стран мира, в том числе и Россия. Жители Индии, слова которых приводит агентство Франс Пресс, надеются на перелом ситуации только в случае вакцинации как можно большего числа людей.

Ряд стран уже ограничили въезд на свою территорию для жителей Индии. В России, как утверждают санитарные власти, все пребывающие из Индии проходят обязательное тестирование, которое идет прямо в аэропорту.