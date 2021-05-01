В России в пять раз увеличен штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. За пересечение пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора водителя могут оштрафовать на сумму в 5 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит лишением прав как минимум на один год. Стоит отметить, что при оплате штрафа по этой статье КоАП скидка не работает.

Тем же законом с сегодняшнего дня вводится санкция за принудительную высадку несовершеннолетнего из общественного транспорта в том случае, если такой пассажир не оплатил проезд.