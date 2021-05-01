Российский президент подписал закон о штрафах за распространение публикаций СМИ-иноагентов без указания их статуса. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Для граждан максимальный штраф составит 2,5 тысячи рублей, для компаний – до 50 тысяч. Закон также вводит денежное наказание для лиц, выдающих себя за журналистов на митингах – им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

На прошлой неделе министерство юстиции включило в список «иностранных агентов» сайт «Медуза». В ведомстве это мотивировали жалобой некоего государственного органа на иностранное финансирование издания. В реестре также числятся проекты «Радио Свобода» и другие СМИ.